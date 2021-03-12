Trabzonspor'a Djaniny Semedo müjdesi

Trabzonspor'da yorgunluğa bağlı kas gerilmesi yaşadığı için Alanyaspor maçında kadroda yer almayan Djaniny Semedo, takıma katıldı. Ağrıları büyük oranda geçen ve kendisini iyi hisseden tecrübeli santrfor, artrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken, sonrasında koşu yaptı.



Yeşil Burun Adalı yıldız, pazar günkü Erzurumspor maçında ilk 11'deki yerini alacak. Djaniny'nin dönüşüyle beraber Afobe de kızağa çekilecek. Son Alanya mücadelesinde yokluğu fazlasıyla hissedilen Djaniny, Erzurum filelerini havalandırıp ligdeki 5. golünü atmak istiyor.



