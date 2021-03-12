Trabzonspor'a Djaniny Semedo müjdesi

Sakatlığı nedeniyle Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Djaniny Semedo, dünkü antrenmanda yer aldı. Yıldız forvet, Erzurumspor maçında sahada olacak.

Abone Ol
Trabzonspor'a Djaniny Semedo müjdesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2021 12:33
Jorge Djaniny Tavares Semedo
Jorge Djaniny Tavares Semedo
Trabzonspor
Trabzonspor'da yorgunluğa bağlı kas gerilmesi yaşadığı için Alanyaspor maçında kadroda yer almayan Djaniny Semedo, takıma katıldı. Ağrıları büyük oranda geçen ve kendisini iyi hisseden tecrübeli santrfor, artrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken, sonrasında koşu yaptı.

Yeşil Burun Adalı yıldız, pazar günkü Erzurumspor maçında ilk 11'deki yerini alacak. Djaniny'nin dönüşüyle beraber Afobe de kızağa çekilecek. Son Alanya mücadelesinde yokluğu fazlasıyla hissedilen Djaniny, Erzurum filelerini havalandırıp ligdeki 5. golünü atmak istiyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.