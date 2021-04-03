Trabzonspor'a destek veren Kulüpler Birliği, Riva'ya çağrıldı

TFF Kurulları ile ilgili FIFA'ya yaptığı başvuru için Trabzonspor'a uygulanacak bir cezaya karşı kulüpler ortak tavır alacak. TFF ise 'Birlik'i toplantıya davet etti

Haber; Sabah
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Trabzonspor'a destek veren Kulüpler Birliği, Riva'ya çağrıldı
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03 Nisan 2021 10:58
Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasındaki gerilim tırmanıyor. Kulüpler Birliği, TFF'nin kurullarını kendilerinin seçmesi yönünde aldığı kararın yanı sıra yine bu kurullarla ilgili Trabzonspor'un FIFA'ya yaptığı başvuruya da tam destek vermişti. Bu kararın ardından Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, TFF'ye gönderdiği ıslak imzalı mektuba, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in verdiği yazılı cevap yeni bir sorunun tetikleyicisi oldu. 

12 Mart'ta gönderilen bu mektupta Özdemir, Trabzonspor'un FIFA'ya başvurusu hakkında kendilerine ulaşan bir belge olmadığını belirterek şu sözleri kaydetti:

SOMUT VE HUKUKA UYGUN DEĞİL

"Sizin ifade ettiğiniz 'Futbol Federasyonu'na güven kalmamıştır. Sağlıklı ve sportmence bir rekabetin olması gereken ortam ne yazık ki yoktur. Yaşanan bu gelişmeler Türk futbolunun genetiğini bozmuştur' şeklindeki görüşler somut, objektif ve hukuka uygun değildir. Sizi bu ifadelerden kaçınmaya davet ediyorum. Her kulübün sezon başı imzalayarak, TFF'ye gönderdiği taahhütnameyi (Kulüplerin TFF ve kurullarının kararlarını yargıya taşıyamaması) hatırlatırız."

TAAHHÜTNAMENİN DEVRİ BİTTİ

Kulüpler Birliği'nin bu mektuba cevabı ise 31 Mart'ta geldi ve söz konusu taahhütnamenin hukuki geçerliliğinin tartışıldığı bir ortamda Trabzonspor'un, lig lisansının iptal edilmesi durumunda bütün kulüplerin bu karara topyekün karşı çıkacağı vurgulandı. Bu karşılıklı mektuplarla ilişkiler iyice gerilirken, TFF'den bir hamle daha geldi. Kulüpler Birliği Yönetimi, önümüzdeki çarşamba günü bu konuları yüz yüze görüşmek üzere Riva'ya davet edildi.




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