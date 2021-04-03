Trabzonspor'a destek veren Kulüpler Birliği, Riva'ya çağrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasındaki gerilim tırmanıyor. Kulüpler Birliği,

TFF'nin kurullarını

kendilerinin

seçmesi yönünde

aldığı kararın

yanı sıra yine bu kurullarla ilgili Trabzonspor'un FIFA'ya yaptığı başvuruya da tam destek vermişti. Bu kararın ardından

Kulüpler

Birliği

Başkanı Ahmet

Nur Çebi'nin,

TFF'ye gönderdiği ıslak imzalı

mektuba, TFF Başkanı

Nihat Özdemir'in verdiği

yazılı cevap yeni bir sorunun

tetikleyicisi oldu.





12 Mart'ta gönderilen bu mektupta Özdemir, Trabzonspor'un FIFA'ya başvurusu hakkında kendilerine ulaşan bir belge olmadığını belirterek şu sözleri kaydetti:

"Sizin ifade ettiğiniz 'Futbol Federasyonu'na güven kalmamıştır. Sağlıklı ve sportmence bir rekabetin olması gereken ortam ne yazık ki yoktur. Yaşanan bu gelişmeler Türk futbolunun genetiğini bozmuştur' şeklindeki görüşler somut, objektif ve hukuka uygun değildir. Sizi bu ifadelerden kaçınmaya davet ediyorum. Her kulübün sezon başı imzalayarak, TFF'ye gönderdiği taahhütnameyi

(Kulüplerin TFF ve kurullarının

kararlarını yargıya taşıyamaması

) hatırlatırız."

Kulüpler Birliği'nin bu mektuba cevabı ise 31 Mart'ta geldi ve söz konusu taahhütnamenin hukuki geçerliliğinin tartışıldığı bir ortamda

Trabzonspor'un,

lig lisansının iptal edilmesi

durumunda bütün kulüplerin

bu karara topyekün

karşı çıkacağı

vurgulandı. Bu karşılıklı mektuplarla ilişkiler iyice gerilirken, TFF'den bir hamle daha geldi.

Kulüpler Birliği

Yönetimi, önümüzdeki çarşamba

günü bu konuları

yüz yüze görüşmek üzere