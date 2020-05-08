Trabzonspor'a büyük piyango!

Yusuf Yazıcı'nın, Lille'e transferinde takasta Fırtına'ya verilen Edgar Ie, Trabzonspor'a gelmeden Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralanmıştı.
Kırmızı-Beyazlılar'ın, Portekizli savunmacının bonservisini almak istediği iddia edildi.
Hollanda basınında çıkan haberde Feyenoord'un bu transfer için 3-4 milyon Euro'yu gözden çıkarabileceği kaydedildi.
Kadrosunda 5 stoper bulunan Karadeniz temsilcisinin de transfere sıcak bakacağı belirtildi.
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Kırmızı-Beyazlılar'ın, Portekizli savunmacının bonservisini almak istediği iddia edildi.
Hollanda basınında çıkan haberde Feyenoord'un bu transfer için 3-4 milyon Euro'yu gözden çıkarabileceği kaydedildi.
Kadrosunda 5 stoper bulunan Karadeniz temsilcisinin de transfere sıcak bakacağı belirtildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın