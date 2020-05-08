Trabzonspor'a büyük piyango!

Lille'in Yusuf Yazıcı transferinde Trabzonspor'a takasla verdiği Edgar Ie, Bordo-Mavililere gelmeden Feyenoord'a kiralanmıştı. Hollanda ekibinin 26 yaşındaki stoperin bonservisini almak istediği belirtildi.

Haber; Akşam
Trabzonspor'a büyük piyango!
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08 Mayıs 2020 11:58
Yusuf Yazıcı'nın, Lille'e transferinde takasta Fırtına'ya verilen Edgar Ie, Trabzonspor'a gelmeden Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralanmıştı.

Kırmızı-Beyazlılar'ın, Portekizli savunmacının bonservisini almak istediği iddia edildi.

Hollanda basınında çıkan haberde Feyenoord'un bu transfer için 3-4 milyon Euro'yu gözden çıkarabileceği kaydedildi.

Kadrosunda 5 stoper bulunan Karadeniz temsilcisinin de transfere sıcak bakacağı belirtildi.

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