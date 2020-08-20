Trabzonspor'a bir Viking daha

Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinde tam isabet sağlayınca gözlerini Norveç'e çevirdi.



Rosenborg'dan, Sörloth'un yakın arkadaşı Anders Trondsen'i de kadroya kazandıran Fırtına şimdi de bir başka Norveçli Jens Hauge için devreye girdi.



20 yaşındaki kanat oyuncusu için maliyet araştırması yağan Bordo-Mavililer, Bodo Glimt ile ilk teması kurdu.



Yaklaşık 1 milyon Euro bonservis bedeli olduğu tahmin edilen Hauge için önümüzdeki günlerde resmi bir görüşme gerçekleştirilebilir.



