Trabzonspor'a stoper hattı için transfer edilen Zargo Toure'nin istatistiksel analizi dikkat çekti. Toure'nin geçtiğimiz sezon Lorient ile ortaya koyduğu performanslar sıralandı.Buna göre Senegalli futbolcunun özellikle pas isabeti konusundaki başarısı gözlerden kaçmadı. 28 yaşındaki oyuncunun, yüzde 87'ye varan bir pas isabeti yakaladığı görüldü.Ligue 2'de takımıyla 24 maça çıkan Toure, pas konusundaki başarısıyla sivrildi. Öte yandan 1 golle sezonu kapatan tecrübeli futbolcu, yüzde 68'lik top kapma oranı, yüzde 58'lik ikili mücadele kazanma rakamı ve sahipsiz top kazanma konusunda maç başına 5.2'lik ortalama yakalamasıyla da dikkatleri topladı.Zargo Toure'nin toplamda ise 30 resmi maça çıktığı görüldü. 30 resmi maçın 28'inde ilk 11'de boy gösteren ve istikrarıyla da göze çarpan Senegalli yıldız, 2 bin 545 dakika süre aldı. Öte yandan, Zargo Toure'nin Trabzonspor'a transferi hem Afrika basını hem de Fransa medyasında geniş yer buldu. Yıldız oyuncunun özellikle imza töreni detaylı bir şekilde verildi. Senegalli futbolcunun yeni kulübüyle ilk antrenmanına çıkması da duyuruldu.