Trabzonspor'un, Al Ahli ile yollarını ayıran Leonardo Da Silva'ya kanca attığı iddia edildi.Hücumun her bölgesinde forma giyebilen Brezilyalı yıldızın bonservisinin elinde olması Bordo-Mavili yönetimin iştahını kabarttığı kaydedildi.İki sezon önce Partizan formasıyla 26 gol atan 26 yaşındaki futbolcu, Al Ahli formasıyla çıktığı 19 maçta 10 gol, 6 asist ile oynadı.Fransız ekibi Bourdeaux'nun da Sambacı'yı çok istediği gelen haberler arasında.