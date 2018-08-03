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Trabzonspor'a bedava Sambacı golcü

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Al Ahli'den ayrılan forma giyen Leonardo Da Silva'yı gündemie aldı.

Trabzonspor'a bedava Sambacı golcü
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03 Ağustos 2018 07:07
Trabzonspor'un, Al Ahli ile yollarını ayıran Leonardo Da Silva'ya kanca attığı iddia edildi.

Hücumun her bölgesinde forma giyebilen Brezilyalı yıldızın bonservisinin elinde olması Bordo-Mavili yönetimin iştahını kabarttığı kaydedildi.

İki sezon önce Partizan formasıyla 26 gol atan 26 yaşındaki futbolcu, Al Ahli formasıyla çıktığı 19 maçta 10 gol, 6 asist ile oynadı.

Fransız ekibi Bourdeaux'nun da Sambacı'yı çok istediği gelen haberler arasında.

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