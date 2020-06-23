Trabzonspor'a Alanya'da son dakika şoku!

Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'u konuk etti.Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sona erdi.7. dakikadave 52. dakikadakaydetti.gollerini ise 45+1. dakikadaattı.Mücadelenin 80. dakikasında Trabzonsporlui direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 2 dakika sonra, ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.Bu sonuçla birlikte şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybı yapan Trabzonspor'un puanı 57 oldu ve haftayı 2. sırada tamamladı.. Alanyaspor ise 44 puanla 6. sırada yer aldı.Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, Ankaragücü'nü ağırlayacak. Alanyaspor ise Göztepe deplasmanına gidecek.59 Başakşehir57 Trabzonspor53 Sivasspor51 Galatasaray47 Beşiktaş44 Alanyaspor43 FenerbahçeTrabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme ve Jose Sosa, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemedi. Cezası sona eren Guilherme ise takımdaki yerini aldı.Bordo-mavililerde, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde yer alan Nwakaeme'nin yerine Guilherme forma giydi.Alanyaspor maçına Trabzonspor; Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Guilherme, Sörloth 11'iyle başladı.Ev sahibi ekipte sakatlığı devam eden Manolis Siopis, kadroda yer almadı.Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan maçın ilk 11'inde bir değişikliğe giden Akdeniz temsilcisinde, Juanfran'ın yerine Baiano sahada yer aldı.Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor karşısında kalede Marafona ile sahaya çıkarken, savunma dörtlüsünde Baiano, Caulker, Tzavellas, N'Sakala yer aldı. Orta sahanın ortasında Ceyhun Gülselam-Salih Uçan ikilisine yer veren turuncu-yeşilliler, bu isimlerin önünde Bakasetas'a şans tanıdı. Hücum kanatlarında Efecan Karaca ve Junior Fernandes'in görev yaptığı Alanyaspor'da forvette ise Cisse gol aradı.7. dakikada Trabzonspor öne geçti. Caulker'ın hatalı geri pasında topu kapan Sörloth, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden pasında Abdülkadir Ömür, altıpasın gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-125. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, rakip ceza yayında topla buluşan Bakasetas'ın pasında Junior Fernandes, ceza sahası dışından bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.36. dakikada maçın hakemi Atilla Karaoğlan, bir pozisyonun ardından itirazlarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'a sarı kart gösterdi.45+1. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sol taraftan topla hareketlenen ve rakibinden sıyrılan N'Sakala'nın ceza sahasına ortasında arka bölümde meşin yuvarlağı kontrol eden Cisse, şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-148. dakikada sol kanattaki Pereira, topu Guilherme'ye aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Marafona'dan sekti. Topu takip eden Pereira'nın vuruşunda, meşin yuvarlak Marafona'da kaldı.51. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün ara pasında topla buluşan Novak'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Marafona'dan sekti. Novak, önüne düşen topu boş kaleye gönderdi: 1-254. dakikada Efecan Karaca'nın kullandığı kornerde ön direkte Tzavellas kafayı vurdu. Kaleci Erce Kardeşler, parmaklarıyla topu kornere çeldi.68. dakikada sol kanattan N'Sakala'nın ceza sahasına gönderdiği sert ortaya Cisse'nin yarım volesinde, top üstten dışarı çıktı.90+5. dakikada Alanyaspor, Bakasetas ile beraberliği yakaladı. Tzavellas'ın pasında topla buluşan Bakasetas, rakibini geçtikten sonra ceza yayının gerisinden meşin yuvarlağa sert vurdu. Top filelerle buluştu: 2-2Bahçeşehir OkullarıAtilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim BozbeyMarafona, Baiano (Dk. 71 Juanfran), Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam (Dk. 71 Onur Bulut), Salih Uçan, Bakasetas, Efecan Karaca (Dk. 77 Mustafa Pektemek), Junior Fernandes (Dk. 62 Djalma Campos), CisseUğurcan Çakır (Dk. 46 Erce Kardeşler), Pereira, Hosseini, Campi (Dk. 79 Da Costa), Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür (Dk. 90 Serkan Asan), Ekuban, Guilherme (Dk. 79 Hüseyin Türkmen), SörlothDk. 7 Abdülkadir Ömür, Dk. 51 Novak (Trabzonspor), Dk. 45+1 Cisse, Dk. 90+5 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)Dk. 80 Hosseini (Trabzonspor), Dk. 83 N'Sakala (Aytemiz Alanyaspor)Dk. 36 Erol Bulut (Teknik direktör), Dk. 45+3 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 40 Ekuban (Trabzonspor)