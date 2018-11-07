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Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den iyi haber!

Bursaspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle karşılaşmayı tamamlayamayan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den iyi haber geldi.

Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den iyi haber!
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07 Kasım 2018 12:48
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Bursaspor maçında sakatlanan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den iyi haber geldi.

Karşılaşmada iyi bir oyun ortaya koyarak sahanın yıldızı haline gelen genç yıldızın durumunun iyi olduğu belirtildi. Ayrıca yine sakatlığı sebebiyle Bursaspor mücadelesinde mecburen dinlendirilen Yusuf Yazıcı'nın da antrenmanlara devam etmesi, cuma günü oynanacak olan Yeni Malatyaspor müsabakasına yetişme olasılığını artırdı.

Yine de elbette son kararı perşembe günkü son antrenmanda teknik direktör Ünal Karaman verecek.

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