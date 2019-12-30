Süper Lig'de sezonun ilk yarısında başarılı bir performans gösteren Trabzonspor kasasını doldurdu.9 galibiyet, 5 beraberlik elde eden bordo-mavili takım, TFF'den toplamda 29 milyon 900 bin lira başarı primine hak kazandı.Süper Lig'de statü gereği galibiyetlere 2 milyon 600 bin lira, beraberliğe de 1 milyon 300 bin lira prim dağıtılıyor.