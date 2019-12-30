Trabzonspor'a 30 milyon lira gelir

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içerisinde yer alan Trabzonspor, önemli bir gelir de kazandı.

Kaynak: Takvim
Trabzonspor'a 30 milyon lira gelir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Aralık 2019 12:02
Süper Lig'de sezonun ilk yarısında başarılı bir performans gösteren Trabzonspor kasasını doldurdu.

9 galibiyet, 5 beraberlik elde eden bordo-mavili takım, TFF'den toplamda 29 milyon 900 bin lira başarı primine hak kazandı.

Süper Lig'de statü gereği galibiyetlere 2 milyon 600 bin lira, beraberliğe de 1 milyon 300 bin lira prim dağıtılıyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için