Trabzonspor, Zubkov'u Trabzon'a getiriyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Danylo Sikan'ın ardından bir transfer daha sonlanmaya yakın.*** HERKESE 1000 TL HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Sabah Spor'un haberine göre; Trabzonspor'un yeni transferi Zubkov, cumartesi gecesi saat 22.00'de Trabzon'da olacak.
Habere göre; oyuncu, Dortmund maçı sonrası transferinin sonuçlanmasını beklediği için Almanya'dan Trabzon'a gelecek.
BONSERVİSİ 6.5 MİLYON EURO
Oleksandr Zubkov transferi için Trabzonspor ile Shakhtar arasında yapılan görüşmelerde 6.5 milyon euro'luk bonservis konusunda anlaşma sağlandı.
BU SEZON ZUBKOV
Shaktar Donetsk'in Ukraynalı milli futbolcusu bu sezon 19 maçta forma giydi. Zubkov, bu maçlardan 16'sında ilk 11'de başlarken, 5 maçta sonradan oyuna dahil oldu. 28 yaşındaki başarılı oyuncu söz konusu maçlarda 7 gol 4 asist üretti. Zubkov 2 gol ve 1 asisti UEFA Şampiyonlar Lig'inde kaydetti.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
Piyasa değeri 8 milyon Euro olan başarılı oyuncunun kulübü Shaktar ile sözleşmesi 30 haziran 2027'de bitiyor.
Sabah Spor'un haberine göre; Trabzonspor'un yeni transferi Zubkov, cumartesi gecesi saat 22.00'de Trabzon'da olacak.
Habere göre; oyuncu, Dortmund maçı sonrası transferinin sonuçlanmasını beklediği için Almanya'dan Trabzon'a gelecek.
BONSERVİSİ 6.5 MİLYON EURO
Oleksandr Zubkov transferi için Trabzonspor ile Shakhtar arasında yapılan görüşmelerde 6.5 milyon euro'luk bonservis konusunda anlaşma sağlandı.
BU SEZON ZUBKOV
Shaktar Donetsk'in Ukraynalı milli futbolcusu bu sezon 19 maçta forma giydi. Zubkov, bu maçlardan 16'sında ilk 11'de başlarken, 5 maçta sonradan oyuna dahil oldu. 28 yaşındaki başarılı oyuncu söz konusu maçlarda 7 gol 4 asist üretti. Zubkov 2 gol ve 1 asisti UEFA Şampiyonlar Lig'inde kaydetti.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
Piyasa değeri 8 milyon Euro olan başarılı oyuncunun kulübü Shaktar ile sözleşmesi 30 haziran 2027'de bitiyor.