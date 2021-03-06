Trabzonspor zirve takibini bırakmıyor

Trabzonspor'da Fenerbahçe mağlubiyetiyle az da olsa bozulan moraller Kasımpaşa galibiyetiyle tekrar tavan yaptı. Sarı-lacivertliler ile yapılacak maç öncesi herkes zorlu karşılaşmayı 'kırılma' olarak görürken alınan yenilgi, kaybedilen üç puandan daha fazlası anlamına geliyordu. Hem üst sıralara yaklaşma fırsatı kaçırılırken, hem de yakalanan müthiş seri noktalanmıştı.



Ancak Karadeniz ekibi aynı hatayı tekrarlamadı. Fenerbahçe karşısında adeta altı puanlık maçı kaybeden bordo-mavililer, bu kez Kasımpaşa ile yapılan final karşılaşmasını kaybetmeyerek 'zirve yarışında son haftaya kadar ben de varım' mesajını gönderdi.



İdeal 11 döndü

Süper Lig'deki hafta içi maçlarında lider Galatasaray, Ankaragücü'ne kaybetti. Üçüncü Fenerbahçe ise Antalyaspor ile berabere kaldı. Bu puan kayıplarının ardından haftanın en kârlısı Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor oldu.



Böylece bordo-mavililerin üzerinde dolaşan karabulutlar sadece birkaç gün gezindi. Kadro açısından da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın eli güçlendi. Abdülkadir Parmak'ın sakatlığı geçerken, koronavirüs testleri negatife dönen isimler de tekrar takımdaki yerlerini aldı. İdeal 11'ine kavuşan Avcı, kalan haftalara daha umutla bakmaya başladı.



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Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rakipleri karşısında tek farklı sonuçlarla 3 puanı hanesine yazdırdı. Bordo-mavililer, Avcı'nın görev yaptığı dönemde oynanan 19 lig maçında 14 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.



Ligde 51 puanla 4. sırada yer alan Karadeniz ekibi, 14 galibiyetin 12'sinde rakipleri karşısında sahadan 1 farkla galip ayrılarak 36 puan elde etti.



