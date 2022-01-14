Trabzonspor, Zinedine Ferhat'ı istiyor

Süper Lig 'in lideri Trabzonspor , transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kez Bordo-Mavililerin, Fransız ekibi Nimes'in Cezayirli 10 numara Zinedine Ferhat ile ilgilendikleri belirtiliyor.



Foot Mercato'nun haberinde Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği Zinedine Ferhat için önümüzdeki günlerde görüşmelerin başlayacağı ifade edilmekte. Nimes ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Zinedine Ferhat ile yapılacak erken bir anlaşma sonucunda önümüzdeki yaz takıma katılması da gündemde.



Cezayirli oyuncu, özellikle geçtiğimiz sezon Ligue 1'de Nimes adına en öne çıkan isim konumundaydı. Hem sağ kanatta hem de orta sahanın merkezinde görev alabilen 28 yaşındaki oyuncu; geçtiğimiz sezon 33 lig maçında 6 gol, 9 asistlik performansıyla dikkatleri çekmişti. Bu sezon Ligue 2'de sadece 7 maçta takımın formasını giyen Ferhat'ın kontratının bitimiyle birlikte sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Talipleri artıyor



Son iki sezonda takımının performansına büyük katkılar sağlayan 28 yaşındaki oyuncu, sezon sonuyla birlikte takımdan ayrılmaya hazırlanırken Türkiye'den birçok takımın kendisiyle ilgilendiği ifade edilmişti. Fransa'da Montpellier gibi Ligue 1 takımlarının da listesinde olan Ferhat ile İskoç ekibi Celtic de ilgilenmekte.





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