İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama:

ZARGO TOURE KİMDİR?

Trabzonspor, Zargo Toure için kulübü Lorient ile anlaşmaya varıldığını açıkladı."Profesyonel futbolcu Zargo Toure'nin kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.Anlaşmaya göre;FC Lorient kulübüne, sözleşme fesih bedeli olarakenecektir.Ayrıca, FC Lorient'e, futbolcunun bverilecektir."Profesyonel kariyerine ülkesinin AS Dakar Sacré Coeur takımında başlayan 28 yaşındaki Senegalli oyuncu, sırasıyla US Boulogne, Le Havre, ve Lorient formalarını giydi.Son üç sezondur Lorient formasını terleten Toure, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da forma giyebiliyor.Fransa Ligue 1'de 66 maçta forma giyen Senegalli stoper, 5 gol kaydetti. Kariyerinde 326 maça çıkan oyuncu, 7 gol ve 3 asist üretti.