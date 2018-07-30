Trabzonspor, Zargo Toure için kulübü Lorient ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcu Zargo Toure'nin kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre;
FC Lorient kulübüne, sözleşme fesih bedeli olarak 350.000.-EUR ödenecektir.
Ayrıca, FC Lorient'e, futbolcunun başka bir kulübe transferi durumunda %20 pay verilecektir."
ZARGO TOURE KİMDİR?
Profesyonel kariyerine ülkesinin AS Dakar Sacré Coeur takımında başlayan 28 yaşındaki Senegalli oyuncu, sırasıyla US Boulogne, Le Havre, ve Lorient formalarını giydi.
Son üç sezondur Lorient formasını terleten Toure, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da forma giyebiliyor.
Fransa Ligue 1'de 66 maçta forma giyen Senegalli stoper, 5 gol kaydetti. Kariyerinde 326 maça çıkan oyuncu, 7 gol ve 3 asist üretti.
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İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcu Zargo Toure'nin kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre;
FC Lorient kulübüne, sözleşme fesih bedeli olarak 350.000.-EUR ödenecektir.
Ayrıca, FC Lorient'e, futbolcunun başka bir kulübe transferi durumunda %20 pay verilecektir."
ZARGO TOURE KİMDİR?
Profesyonel kariyerine ülkesinin AS Dakar Sacré Coeur takımında başlayan 28 yaşındaki Senegalli oyuncu, sırasıyla US Boulogne, Le Havre, ve Lorient formalarını giydi.
Son üç sezondur Lorient formasını terleten Toure, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da forma giyebiliyor.
Fransa Ligue 1'de 66 maçta forma giyen Senegalli stoper, 5 gol kaydetti. Kariyerinde 326 maça çıkan oyuncu, 7 gol ve 3 asist üretti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın