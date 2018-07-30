  •  
    Barça'dan Süper Lig'e bir TRANSFER daha!..
  •  
    Galatasaray'da stoper için 12 aday belirlendi
  •  
    İşte Avrupa'da BİTMESİ beklenen 30 transfer!..
  •  
    Cocu, bir ismin biletini kesti! Diğeri de yolda!
  •  
    Beşiktaş'ın Ospina için ödeyeceği rakam belli!

Trabzonspor, Zargo Toure transferini açıkladı!

Trabzonspor, Zargo Toure'nin transferi konusunda kulübü Lorient ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Trabzonspor, Zargo Toure transferini açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2018 12:57
Trabzonspor, Zargo Toure için kulübü Lorient ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Zargo Toure'nin kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

FC Lorient kulübüne, sözleşme fesih bedeli olarak 350.000.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, FC Lorient'e, futbolcunun başka bir kulübe transferi durumunda %20 pay verilecektir."

ZARGO TOURE KİMDİR?

Profesyonel kariyerine ülkesinin AS Dakar Sacré Coeur takımında başlayan 28 yaşındaki Senegalli oyuncu, sırasıyla US Boulogne, Le Havre, ve Lorient formalarını giydi.

Son üç sezondur Lorient formasını terleten Toure, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da forma giyebiliyor.

Fransa Ligue 1'de 66 maçta forma giyen Senegalli stoper, 5 gol kaydetti. Kariyerinde 326 maça çıkan oyuncu, 7 gol ve 3 asist üretti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için