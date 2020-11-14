Avrupa, Trabzonspor'un geçen sezon Fransız ekibi Lille'e rekor bir bonservis bedeliyle sattığı Yusuf Yazıcı'yı konuşmaya devam ediyor.



Avrupa Ligi'nin gol krallığında zirvede yer alan Yusuf için Barcelona, Arsenal, Liverpool, Manchester United gibi dev takımların devrede olduğunu dile getiriliyor. Trabzonspor, Yusuf'un başka bir kulübe satılması halinde yüzde 20 pay hakkına sahip olacak.



