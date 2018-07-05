Trabzonspor, Yusuf için gelen 7 milyon euroluk teklifi reddeti

Trabzonspor bir yandan ekonomik kaynak yaratarak transfer stratejileri geliştirmeye çalışırken diğer yandan da takımın yıldızları için gelen teklifleri değerlendiriyor.Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "Yusuf Yazıcı için Almanya'dan teklif aldık" açıklamasının ardından gözler teklifin detaylarına ve son gelişmelere çevrildi.Sporx.com, başkan Ağaoğlu'nun "Yusuf Yazıcı için teklif aldık" açıklamasının detayına ulaştı. Trabzonspor'un yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediği Yusuf için Almanya'dan gelen teklif net olarak 7 milyon euro oldu.Yusuf Yazıcı için yapılan 7 milyon euroluk teklifi redden Trabzonspor, 15 milyon euronun üzerinde gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.Transfer çalışmalarına da devam eden Trabzonspor, önümüzdeki hafta başında iki stoper transferini de bitirmek için yoğun çaba harcıyor.