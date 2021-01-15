Trabzonspor Yusuf Erdoğan'la anlaştı

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın alternatif oyuncu olarak kadroda istediği Yusuf Erdoğan'la prensipte anlaştı, Kasımpaşa ile bonservis pazarlıkları sürüyor.

Haber; Fanatik
Abone Ol
Trabzonspor Yusuf Erdoğan'la anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2021 09:21
Yusuf Erdoğan 3.5 sene sonra yeniden Bordo-Mavili formayı giymeye hazırlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, hem kanatlarda hem de sol bekte oynayabildiği için Yusuf'u istediği öğrenilirken, oyuncu gelmeye hazır. Yusuf Erdoğan'ın menajeriyle anlaşma sağlanırken, kulüpler arasında görüşmeler sürüyor.

Kasımpaşa, 28 yaşındaki isme karşılık takasta Hüseyin Türkmen'i istedi. Ancak Abdullah hoca, Campi sonrası Hüseyin'in gitmesine sıcak bakmadı ve elinde mutlaka 4 stoper olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Bordo-Mavili yönetim farklı bir formül ararken, Kasımpaşa cephesiyle temaslar devam ediyor. Orta yol bulunmaya çalışılıyor.

Bu sezon 15 lig karşılaşmasında 4 gol, 3 asistlik skor katkısı gösteren Yusuf Erdoğan, Trabzonspor kariyerinde toplam 135 maça çıkarken 20 gol atıp 15 asist yapmıştı



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için