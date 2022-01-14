Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'ı resmen açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.Bordo-mavili kulüp, futbolcunun bonservisi için Kasımpaşa'ya 2 taksit halinde toplam 500 bin avro bonservis bedeli ödeyecek. Futbolcuya ise bu sezonun ikinci yarısı için 3,5 milyon lira, gelecek sezon için de 7 milyon lira garanti ücret verilecek.Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan iki ayrı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:"Profesyonel futbolcu Yusuf Erdoğan'ın kulübümüze transferi konusunda Kasımpaşa ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Kasımpaşa'ya sözleşme fesih bedeli olarak 2 taksit halinde toplam 500 bin Avro + KDV ödenecektir.Yusuf Erdoğan ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 3 milyon 500 bin lira, 2022/23 futbol sezonu için 7 milyon lira garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (TÜFE+ÜFE/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır."Menajerlik hizmet bedeli olarak ise sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcu yıllık ücretinin yüzde 10'u oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.Trabzonspor kış transfer döneminde geçtiğimiz günlerde Kouassi, Edin Visca ve Puchacz imzalarını duyurmuştu.61 saat'te yer alan habere göre; Yusuf Erdoğan ilk açıklamalarında ''Çok mutluyum. Evime tekrar geri döndüğüm için çok mutluyum. 4-5 yıl önce buradan veda ederken hayal kırıklığı ve gözyaşları ile ayrılmıştım. Aynı şeyleri bugün sevinç gözyaşları olarak geri alıyorum. Çok şey kazanmış ve tecrübe edinmiş Yusuf Erdoğan olarak geliyorum. Şampiyonluk kadrosunda olmak benim için hayaldi. Bu kadroda olmama şans veren başkan ve hocama teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ve heyecanlıyım.'' ifadelerine yer verdi.