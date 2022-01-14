Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'ı KAP'a bildirdi

Ara transferin flaş ekibi Süper Lig lideri Trabzonspor, 4. imzasını da attırıyor.



Bordo mavili ekip, altyapısından yetiştirdiği isimlerden Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan'la anlaşmaya vardı. Yusuf Erdoğan'ın 500 bin euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olacağı kaydedildi. Tecrübeli oyuncu, sabah saatlerinde Trabzon'a geldi.



KAP'A BİLDİRİLDİ



Trabzonspor, şehre gelen Yusuf Erdoğan'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yusuf Erdoğan, 2017'de 1 milyon euro bonservis bedeliyle Bursaspor'a, 2 yıl sonra da bedelsiz olarak Kasımpaşa'ya transfer olmuştu.



Trabzonspor kış transfer döneminde geçtiğimiz günlerde Kouassi, Edin Visca ve Puchacz imzalarını duyurmuştu.



61 saat'te yer alan habere göre; Yusuf Erdoğan ilk açıklamalarında ''Çok mutluyum. Evime tekrar geri döndüğüm için çok mutluyum. 4-5 yıl önce buradan veda ederken hayal kırıklığı ve gözyaşları ile ayrılmıştım. Aynı şeyleri bugün sevinç gözyaşları olarak geri alıyorum. Çok şey kazanmış ve tecrübe edinmiş Yusuf Erdoğan olarak geliyorum. Şampiyonluk kadrosunda olmak benim için hayaldi. Bu kadroda olmama şans veren başkan ve hocama teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ve heyecanlıyım.'' ifadelerine yer verdi.









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