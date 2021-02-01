Trabzonspor, Yunus Mallı transferini açıkladı!

Trabzonspor Kulübü, serbest statüde bulunan milli futbolcu Yunus Mallı ile 2,5+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Anlaşmaya göre oyuncuya 2020-2021 futbol sezonu için 4 milyon 465 bin lira garanti ücret, 2021-2022 futbol sezonu için 8 milyon 930 bin lira garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 8 milyon 930 bin lira garanti ücret ödenecektir." denildi.



Açıklamada, opsiyon hakkının kulüp tarafından kullanılması halinde ise futbolcuya 2023-2024 sezonu için 13 milyon 395 bin lira garanti ücret verileceği ve TÜFE+ÜFE oranı uygulanarak ödeme yapılacağı belirtildi.



Transfer nedeniyle futbolcuya üç taksit halinde toplamda 11 milyon 162 bin 500 lira imza ücreti de ödeneceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Futbolcunun kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe transfer olması halinde transfer gelirinin yüzde 20'si futbolcuya ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 5'i ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur."



"BU FORMAYI GURURLA, ONURLA GİYECEĞİM"



Trabzonspor'un kadrosuna kattığı milli futbolcu Yunus Mallı, kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı video mesaj ile taraftarlara seslendi.



Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından Türk bayrağı emojisi ve 'Hoşgeldin evlat' başlığı ile paylaşılan videoda Yunus Mallı, Medical Park Stadı'nda 29 numaralı formayı giyip, açıklamada bulundu.



Taraftarlara seslenen Yunus Mallı, "Ülkemin, Türkiye'min formasını gururla giydim. Şimdi Trabzonspor'umuzun formasını da büyük bir onurla giyeceğim. Bize her yer Türkiye, bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.



Stadı da gezen milli futbolcunun videosu, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.







