Trabzonspor, Yunus Mallı için düğmeye bastı

Fırtına 5 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer için hummalı bir çalışma içinde… Bordo-mavili takımın, Almanya'dan ayrılma düşüncesinde olan Yunus Mallı için temasları sürüyor.



Wolfsburg Kulübü, bu sezon biri lig olmak üzere sadece iki karşılaşmada görev alan ve sözleşmesi bu sezon sonu bitecek 28 yaşındaki oyuncuyu kadroda düşünmediği için bonservisinde kolaylık göstermeye hazır.



TRABZONSPOR'A YEŞİL IŞIK



Milli Takım'da oynayan ve EURO 2020'de görev alabilmek için daha çok forma giyeceği bir takıma gitmek isteyen Yunus'un Trabzonspor'a yeşil ışık yaktığı belirtildi. Almanya dışına hiç çıkmayan gurbetçi yıldızın tekfili düşündüğü öğrenildi.





