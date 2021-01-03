Trabzonspor, Yunus Mallı için düğmeye bastı

Wolfsburg ile bu sezon Bundesliga'da bir maça çıkan 28 yaşındaki ofansif orta saha, Avrupa Şampiyonası'nı da düşünerek daha çok görev alacağı bir takıma gitmek istiyor

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Yunus Mallı için düğmeye bastı
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03 Ocak 2021 11:36
Fırtına 5 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer için hummalı bir çalışma içinde… Bordo-mavili takımın, Almanya'dan ayrılma düşüncesinde olan Yunus Mallı için temasları sürüyor.

Wolfsburg Kulübü, bu sezon biri lig olmak üzere sadece iki karşılaşmada görev alan ve sözleşmesi bu sezon sonu bitecek 28 yaşındaki oyuncuyu kadroda düşünmediği için bonservisinde kolaylık göstermeye hazır.

TRABZONSPOR'A YEŞİL IŞIK

Milli Takım'da oynayan ve EURO 2020'de görev alabilmek için daha çok forma giyeceği bir takıma gitmek isteyen Yunus'un Trabzonspor'a yeşil ışık yaktığı belirtildi. Almanya dışına hiç çıkmayan gurbetçi yıldızın tekfili düşündüğü öğrenildi.




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