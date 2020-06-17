Trabzonspor yönetiminden Kadıköy hatırası fotoğrafı

Bordo-Mavililer'in yönetici Sertaç Güven maçın ardından paylaşım yaptı

Trabzonspor yönetiminden Kadıköy hatırası fotoğrafı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Haziran 2020 11:52
Bordo-Mavililer'in yönetici Sertaç Güven maçın ardından paylaşımda bulundu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu önderliğindeki yönetim, son düdüğün ardından Ülker Stadyumu'nun protokol tribününde hatıra fotoğrafı çektirdi. Güven de çekilen bu fotoğrafı, 'Kadıköy Hatırası' notu ile sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede büyük beğeni aldı.

FUTBOLCULAR DA PAYLAŞTI





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için