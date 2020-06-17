Trabzonspor yönetiminden Kadıköy hatırası fotoğrafı

Bordo-Mavililer'in yönetici Sertaç Güven maçın ardından paylaşımda bulundu.
Başkan Ahmet Ağaoğlu önderliğindeki yönetim, son düdüğün ardından Ülker Stadyumu'nun protokol tribününde hatıra fotoğrafı çektirdi. Güven de çekilen bu fotoğrafı, 'Kadıköy Hatırası' notu ile sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede büyük beğeni aldı.
FUTBOLCULAR DA PAYLAŞTI
Başkan Ahmet Ağaoğlu önderliğindeki yönetim, son düdüğün ardından Ülker Stadyumu'nun protokol tribününde hatıra fotoğrafı çektirdi. Güven de çekilen bu fotoğrafı, 'Kadıköy Hatırası' notu ile sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede büyük beğeni aldı.
FUTBOLCULAR DA PAYLAŞTI