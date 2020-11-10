Trabzonspor yöneticisi Haluk Şahin, istifa etti

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Şahin, istifa ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor yöneticisi Haluk Şahin, istifa etti
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10 Kasım 2020 10:16
Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Şahin, istifa etti.

Şahin, Trabzonspor Kulübüne gönderdiği istifa yazısında, "15 Temmuz 2019 tarihinde istifa etmiş olduğum aktif görevlerimden, gördüğüm lüzum üzerine bugün itibariyle tüm yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Yeni teknik direktör ve ekibine, ayrıca yönetim kuruluna başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.

Şahin, daha önce Trabzonspor Futbol Şube Sorumluluğu görevinden ayrılmıştı.



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