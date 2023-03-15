Trabzonspor yine sil baştan!

Şampiyon kadroya 13 yeni transfer yapan ancak bundan başarısız olan Trabzonspor'da kadro sil baştan olacak.



1 sezonluğuna kiralan Yusuf Yazıcı (26), Jean-Philippe Gbamin (27) ve Naci Ünüvar'a (19) teşekkür edilip gönderilecek. Gaziantep FK'dan yarım sezonluğuna kiralanan Lazar Markovic'in (29) durumu ise liglerin bitiminde değerlendirilecek.



Beklentilerin altında kalan Doğucan, Larsen, Umut Bozok, Lahtimi ve Bardhi'den takım bulmaları istenecek. Bonservis konusunda bu oyunculara kolaylık sağlanacak. Kasımpaşa'da kiralık olarak oynayan Koita ile Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon'a satın alma opsiyonlu kiralanan Flavio'nun geri dönüşüne sıcak bakılmıyor. Bu oyunculara da bonservis kolaylığı sağlanacak.



Sezon bitiminde iyi teklifler gelmesi halinde, başta Uğurcan Çakır olmak üzere, Abdülkadir Ömür, Maxi Gomez gibi yıldızlara gerekli izinler verilecek.



Altyapıdan çok daha fazla isim kadroda yer alacak.



2023-2024 sezonunda Trabzonspor, yeni yüzleriyle bambaşka bir görüntü içinde olacak. Tüm bu planlamalar için, 26 Mart'ta yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'dan sonra düğmeye basılacak. (Karadeniz Gazetesi)



