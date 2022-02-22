Trabzonspor, yıldızlarıyla şampiyonluğa koşuyor!

Son haftalarda attığı gollerle Fırtına'yı galibiyete taşıyan Visca, Alanya'da şovuna ara verdi, bu kez Nwakaeme ipi göğüsledi... Trabzonspor'un yıldızı tam 10 hafta sonra rakip fileleri havalandırdı, üstelik duble yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, yıldızlarıyla şampiyonluğa koşuyor!
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22 Şubat 2022 09:15
Ligin en iyi kanatlarına sahip olan Trabzonspor, Nwakaeme-Visca ikilisiyle durdurulamaz bir güç haline geldi.

Öyle ki Visca Galatasaray , Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında attığı 4 golle takımına 9 puan kazandırırken, Alanya'da şov sırası Nwakaeme'deydi. Trabzonspor'un ilk 2 golünü kaydeden Nijeryalı yıldız, tam 10 hafta aradan sonra Süper Lig'de fileleri havalandırdı, üstelik duble yaptı.

Konya maçında da Visca'ya jeneriklik bir asist yapan 32 yaşındaki 'sihirbaz', 20 lig maçında 8 gol, 8 asistlik istatistik yakaladı. Trabzonspor'da 4. sezonunu geçiren Nwakaeme, adım adım Türkiye'deki kariyer rekoruna koşuyor.

10 gol, 10 asisti var

2018-2019'da 10 gol, 10 asistlik katkı sağlayan başarılı kanat, 2019-2020'yi 11 gol, 8 asistle tamamlamış, geçen sezon ise 7 gol atıp, 6 asist yapmıştı.

Nwakaeme, ligde kalan 12 maçta 5 kez daha skor katkısı sağlayıp, rekor kırmak istiyor. Öte yandan Visca da bu sezon 8 defa rakip fileleri havalandırırken, 9 gol pası verdi. 

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