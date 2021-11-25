Trabzonspor yıldızlarına kavuşuyor

Trabzonspor'da kart cezası biten Uğurcan ile sakatlığı geçen Hamsik 11'e dönüyor. Sağlığına kavuşan Bruno Peres de hazır.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor yıldızlarına kavuşuyor
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25 Kasım 2021 10:09
Son haftalarda sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle ideal kadrosu bozulan Trabzonspor, pazar günü oynanacak Karagümrük maçında as takımına büyük ölçüde kavuşacak.

Kart cezası biten Uğurcan Çakır kaleyi devralacak ve iyileşen Marek Hamsik de orta sahaya geri dönecek.

Sakatlığını atlatan bir başka isim Bruno Peres ise sağ bekte formda bir görüntü çizen Dorukhan ile forma rekabetine girecek.

Bu ikili arasında tercihi teknik direktör Abdullah Avcı yapacak. Sakatlardan Bakasetas'ın durumu ise netlik kazanmadı. Yıldız futbolcunun hafta içerisinde kendisini deneyeceği ve teknik ekibin sağlık kurulu ile yapacağı değerlendirmeye göre kadroya girebileceği ifade edildi.


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