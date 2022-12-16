Trabzonspor yıldızlarına kavuştu

Trabzonspor , Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda oynayacağı Samsunspor maçını hazırlıklarına devam ediyor. Bordo-Mavililer'de yıldız oyuncuların geri dönüşü mutluluk yaratmış durumda. Trabzonspor, artık tam kadroya yakın şekilde çalışmalarını sürdürüyor.Bordo-Mavililer, 21 Aralık Çarşamba günü Samsunspor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçının hazırlıklarına devam ediyor... 5'e 2 ve pas çalışmasıyla başlayan dünkü antrenman, çift kale maç turnuvasıyla devam etti.Turnuvayı, Visca, Bakasetas, Bartra, Bardhi, Doğucan, Taha, Arif ve Kağan'ın forma giydiği takım kazandı. Sakatlıktan dönen Visca, maçta attığı gollerle teknik heyetten büyük alkış aldı.Lig arasında topla oynama yüzdesi ve şut ortalamasını artırmak isteyen Abdullah Avcı, hazırlık maçlarında yaptığı çalışmaların karşılığını büyük oranda aldı.1-1'lik Hull City mücadelesinde Fırtına, yüzde 62 topla oynadı ve 13 şut attı. Crystal Palace maçında bu sayı yüzde 50'de kalırken, şut sayısı 7 idi. Son Kasımpaşa karşılaşmasında ise Bordo-Mavili ekip yüzde 64 topla oynadı ve tam 17 kez kaleyi yokladı. 3 maç da beraberlikle sona erdi.Başkan Ahmet Ağaoğlu, Bordo-Mavili taraftarlara seslendi... Trabzonspor'un patronu, "Avrupa, lig, Türkiye Kupası ve sonrasında Süper Kupa... 4 kulvarda yarışıyoruz. Hedefimiz, her yerde zirve. Bu yolda taraftarlarımızın desteği çok önemli. Tribünleri doldurmak yetmez; hiç susmayarak takımı ateşlemelerini bekliyorum" dedi.Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı ile boy gösteren Fırtına'nın yıldız golcüsü, Trabzon'a döner dönmez takımla antrenmanlara başladı.Büyük umutlarla transfer olduğu Trabzonspor'da toplam 11 maça çıkıp, 2 gol, 4 asistlik skor katkısı sağlayan Maxi Gomez, Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'na gitmişti. Gruptaki 3 karşılaşmanın 2'sinde sonradan oyuna dahil olan ve gol atamamasına rağmen etkili bir görüntü sergileyen yıldız forvet, dün Trabzon'a döndü.Ayağının tozuyla takımla antrenmanlara başlayan Gomez, kendisine uygulanan fiziksel testlerin tamamından geçti. 24 Aralık'taki Fenerbahçe maçına kadar sıkı çalışacak olan başarılı oyuncu, Akyazı'daki kritik derbiye ilk 11'de başlamayı hedefliyor. Uruguaylı forvet, forma için Umut Bozok'la yarışıyor.Fırtına'da sakatlıkları biten Yusuf Yazıcı ve Djaniny antrenmanlara başlarken, Bartra maskeyle idmanlara çıkıyor, Maxi Gomez de Dünya Kupası sonrası döndü. Bordo-Mavililer'de tek eksik isim Larsen kaldı.Danimarka Milli Takımı ile Katar'da yer alan ve Dünya Kupası'nın ardından ekstra izin verilen tecrübeli sağ bekin, 1-2 gün içinde çalışmalara katılması bekleniyor. Trabzonspor'da çapraz bağları kopan Dorukhan'ın ise tedavisi sürüyor.