Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek büyük moral bulan Trabzonspor'da verdiği 3 gol pası ile maça damga vuran isimlerden Edin Vişça, yıldızını bir kez daha parlattı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki kanat oyuncusunun geleceği merak konusu olurken, yönetim bu belirsizliği bitirmek için düğmeye bastı.
"GÖRÜŞMELER BAŞLADI"
Teknik direktör Şenol Güneş, "Vişça bizim için çok değerli bir oyuncu. Onunla devam etmek istiyoruz, kendisine de yönetim kuruluna da söyledim. Görüşmeler başladı" açıklamasıyla ilk mesajı verdi.
"BİR AN ÖNCE İMZAYI ATIN"
Yapılan kontrat uzatma teklifiyle ilgili, "Onur duydum" diyen tecrübeli yıldız, "Görüşüyoruz. Burada çok mutluyum ve Trabzonspor için elimden ne geliyorsa fazlasını yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
PERFORMANSI
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 19 maça çıkan Vişça, 4 gol 6 asistlik performans sergiledi.
Trabzonspor, yıldız oyuncusuyla nikah tazeleyecek
Trabzonspor, Bosna Hersekli yıldızı Edin Vişça ile yeni sözleşme görüşmelerine başlayacak.
Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek büyük moral bulan Trabzonspor'da verdiği 3 gol pası ile maça damga vuran isimlerden Edin Vişça, yıldızını bir kez daha parlattı.
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