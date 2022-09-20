AVCI KAMP GİBİ GÖRÜYOR

50 GÜNDE 12 MAÇ

Turkcell Süper Kupa'yı alarak sezona giriş yapan Trabzonspor'da sonrasında işler tersine dönmüştü. Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a elenen bordo-mavililer ligde ise Antalyaspor, Adana Demirspor ve Ferencvaros maçlarında kötü sonuçlar aldı. Abdullah Avcı ve ekibi parolayı '4 günde çifte zafer' olarak belirledi ve hem Kızılyıldız hem de Gaziantep FK'yı yenerek yükselişe geçti.Yaptığı müthiş geri dönüşte geçtiğimiz sezonki performansını hatırlatan Trabzonspor, tam anlamıyla kendine geldi. Milli araya moralli giren Trabzonspor için lige verilen bu mola ilaç olacak. Hem sakat isimler takıma katılacak hem de transferin son günlerinde kadroya katılan yeni oyuncular, Abdullah Avcı'nın oyun sistemine daha iyi uyum sağlayacak. Avcı, bu süreci mini bir kamp dönemi gibi değerlendirecek.Trabzonspor, milli araya kadar olan süreci oldukça yoğun bir tempoda geçirdi. Bordo-mavililer, sezon başından bu yana tam 12 resmi maça çıktı. 30 Temmuz'da Süper Kupa'daki Sivasspor karşılaşmasıyla başlayan süreç, önceki gün oynanan Gaziantep FK karşılaşmasıyla sona erdi. Bu periyotta 7 lig maçı oynayan Karadeniz ekibi, Avrupa'da 4 karşılaşmaya çıktı. Toplam 12 maçta 4 yenilgi yaşanırken, 6 galibiyet alındı. 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.