Trabzonspor yeni transferlerle boy attı

Trabzonspor transfer döneminde Bjelica'nın istediği gibi 'kalıplı' oyunculara yöneldi. Yeni transferlerden 6'sı 1.90 metrenin üzerinde.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor yeni transferlerle boy attı
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10 Eylül 2023 13:24
Bordo-mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica görev gelir gelmez felsefesini ve oyuncu modelini tanımlamıştı.

Hırvat çalıştırıcı, agresif futbol oynatmak istediği takımında fizik olarak güçlü, koşucu ve yüksek isimler görmek istiyordu. Trabzonspor da yaz transfer döneminde bu özellikte oyunculara gitti.

Karadeniz ekibinin kadrosuna yeni kattığı oyunculardan 6'sının (Batista Mendy, Rayyan Baniya, Onuralp Çevikkan, Filip Benkovic, Joaquin Fernandez, Paul Onuachu) boyu 1.90'nın üzerinde.

Böylece Hırvat hocanın istediği gibi kalıplı, yüksek ve rakibi caydırıcı bir kadro oluştu.

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