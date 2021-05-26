Trabzonspor yeni transferlerin maliyetini açıkladı

Trabzonspor'un yeni transferlerinin forma numaraları belli oldu; 🔴🔵



2⃣7⃣: Gervinho

3⃣3⃣: Bruno Peres pic.twitter.com/xvatZvthet



— Sporx (@sporx) May 26, 2021

Trabzonspor Kulübü, İtalya'nın Parma takımında oynayan Gervinho ve Roma ekibinde forma giyen Bruno Peres'in transferini açıkladı.3 yıl sözleşme imzalanan Bruno Peres'e senelik 1,2 milyon euro garanti ücretle birlikte senelik 500 bin euro imza ücreti verileceği açıklandı.2 yıllık imza atılan Gervinho'ya ise yıllık 1,5 milyon euro garanti ücret ve senelik 650 bin euro imza parası ödeneceği kaydedildi.Düzenlenen imza töreninde başkan Ahmet Ağaoğlu, "Gervinho ve Bruno Peres transferlerinin süreçleri uzun sürdü. Kolay olmuyor bu işler. Netice itibarıyla imza töreni için hep birlikte buradayız. Özellikle Gervinho'nun transferinde bize her türlü kolaylığı sağlayan Parma kulübüne de çok teşekkür ediyoruz., hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.Ahmet Ağaoğlu ayrıca iki oyuncuya 5 bin forma satacağını kaydederken, "İmza atan oyuncuları evladımdan ayrı tutmuyorum, babalarını üzmesinler." mesajını verdi.Bruno Peres savaşacağını söylerken, "Başkanımıza bize gösterdiği güven ve fırsat için teşekkür ederim. Trabzonspor ailesinin parçası olmak gurur verici. Bunun sorumluluklarının farkındayım.Uzun bir yıl olacak, kolay olmayacak, savaşarak, mücadele ederek çok büyük başarılara ulaşacağımıza eminim." dedi.Gervinho ise, "Burada olmaktan çok mutluyum, çok konuşmayı sevmem, saha içinde konuşurum." diye konuştu.