Trabzonspor yeni transferlerin maliyetini açıkladı

Trabzonspor Kulübü, İtalya'nın Parma takımında oynayan Gervinho ve Roma ekibinde forma giyen Bruno Peres'in transferini açıkladı.
3 yıl sözleşme imzalanan Bruno Peres'e senelik 1,2 milyon euro garanti ücretle birlikte senelik 500 bin euro imza ücreti verileceği açıklandı.
2 yıllık imza atılan Gervinho'ya ise yıllık 1,5 milyon euro garanti ücret ve senelik 650 bin euro imza parası ödeneceği kaydedildi.
AHMET AĞAOĞLU: "SAVAŞA HAZIR GELMELİLER"
Düzenlenen imza töreninde başkan Ahmet Ağaoğlu, "Gervinho ve Bruno Peres transferlerinin süreçleri uzun sürdü. Kolay olmuyor bu işler. Netice itibarıyla imza töreni için hep birlikte buradayız. Özellikle Gervinho'nun transferinde bize her türlü kolaylığı sağlayan Parma kulübüne de çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Süper Ligi diğer liglere benzemiyor, mücadele kat sayısının son derece yüksek olduğu bir lig. Savaşa hazır gelmelerini diliyorum, hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.
Ahmet Ağaoğlu ayrıca iki oyuncuya 5 bin forma satacağını kaydederken, "Ben kendilerine 5'er bin forma yazdım, fiyat konusunda aramızda anlaşırız. Bizim Türkçede bir laf vardır, ağanın lafının üzerine laf söylenmez. İmza atan oyuncuları evladımdan ayrı tutmuyorum, babalarını üzmesinler." mesajını verdi.
BRUNO PERES: "TAKIMIN SAVAŞÇISI OLACAĞIM"
Bruno Peres savaşacağını söylerken, "Başkanımıza bize gösterdiği güven ve fırsat için teşekkür ederim. Trabzonspor ailesinin parçası olmak gurur verici. Bunun sorumluluklarının farkındayım. Saha içinde ve dışında bu takımın savaşçısı olacağım. Saha dışında da takım için elinden geleni yapacaklardan biriyim. Uzun bir yıl olacak, kolay olmayacak, savaşarak, mücadele ederek çok büyük başarılara ulaşacağımıza eminim." dedi.
GERVINHO: "BEN SAHA İÇİNDE KONUŞURUM"
Gervinho ise, "Burada olmaktan çok mutluyum, çok konuşmayı sevmem, saha içinde konuşurum. Bu proje, inandığım bir proje. Parma Kulübü'ne de teşekkür ederim, kolaylık sağladılar. Eşim, ailem burada olmaktan çok mutlu. Ben takıma yardımcı olmak için buradayım, takımın da bana yardımcı olabileceğini biliyorum." diye konuştu.
3 yıl sözleşme imzalanan Bruno Peres'e senelik 1,2 milyon euro garanti ücretle birlikte senelik 500 bin euro imza ücreti verileceği açıklandı.
2 yıllık imza atılan Gervinho'ya ise yıllık 1,5 milyon euro garanti ücret ve senelik 650 bin euro imza parası ödeneceği kaydedildi.
AHMET AĞAOĞLU: "SAVAŞA HAZIR GELMELİLER"
Düzenlenen imza töreninde başkan Ahmet Ağaoğlu, "Gervinho ve Bruno Peres transferlerinin süreçleri uzun sürdü. Kolay olmuyor bu işler. Netice itibarıyla imza töreni için hep birlikte buradayız. Özellikle Gervinho'nun transferinde bize her türlü kolaylığı sağlayan Parma kulübüne de çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Süper Ligi diğer liglere benzemiyor, mücadele kat sayısının son derece yüksek olduğu bir lig. Savaşa hazır gelmelerini diliyorum, hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.
Ahmet Ağaoğlu ayrıca iki oyuncuya 5 bin forma satacağını kaydederken, "Ben kendilerine 5'er bin forma yazdım, fiyat konusunda aramızda anlaşırız. Bizim Türkçede bir laf vardır, ağanın lafının üzerine laf söylenmez. İmza atan oyuncuları evladımdan ayrı tutmuyorum, babalarını üzmesinler." mesajını verdi.
BRUNO PERES: "TAKIMIN SAVAŞÇISI OLACAĞIM"
Bruno Peres savaşacağını söylerken, "Başkanımıza bize gösterdiği güven ve fırsat için teşekkür ederim. Trabzonspor ailesinin parçası olmak gurur verici. Bunun sorumluluklarının farkındayım. Saha içinde ve dışında bu takımın savaşçısı olacağım. Saha dışında da takım için elinden geleni yapacaklardan biriyim. Uzun bir yıl olacak, kolay olmayacak, savaşarak, mücadele ederek çok büyük başarılara ulaşacağımıza eminim." dedi.
GERVINHO: "BEN SAHA İÇİNDE KONUŞURUM"
Gervinho ise, "Burada olmaktan çok mutluyum, çok konuşmayı sevmem, saha içinde konuşurum. Bu proje, inandığım bir proje. Parma Kulübü'ne de teşekkür ederim, kolaylık sağladılar. Eşim, ailem burada olmaktan çok mutlu. Ben takıma yardımcı olmak için buradayım, takımın da bana yardımcı olabileceğini biliyorum." diye konuştu.
Trabzonspor'un yeni transferlerinin forma numaraları belli oldu; 🔴🔵
2⃣7⃣: Gervinho
3⃣3⃣: Bruno Peres pic.twitter.com/xvatZvthet
— Sporx (@sporx) May 26, 2021