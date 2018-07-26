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Trabzonspor yeni transferini Türkiye'ye getirdi!

Bordo-mavili takımın transferini sonuçlandırmaya çalıştığı İranlı stoper Majid Hosseini, Trabzon'a geldi

Kaynak: AA
Trabzonspor yeni transferini Türkiye'ye getirdi!
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26 Temmuz 2018 14:03
Trabzonspor'un transferini sonuçlandırmaya çalıştığı İranlı futbolcu Majid Hosseini'nin Trabzon'a geldiği bildirildi.

Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'ın İstiklal takımında forma giyen stoper oyuncusu Majid Hosseini'nin Trabzon'a geldiğini söyledi.

Hosseini'nin sağlık kontrolünden geçeceğini ifade eden Hacısalihoğlu, "Yarın da sözleşmesi yapılacak diye umuyoruz. Kulübüyle sorunların çözülmesi için her türlü girişimde bulunuldu. Bulunuluyor, şu anda da devam ediyor. Umuyoruz ki kardeş İran'ın bir takımından bu transfer, dostlukları pekiştirerek devam ettirir." diye konuştu.

 

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