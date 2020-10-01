Trabzonspor, yeni transferini İstanbul'a getiriyor!

Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor.
Bordo - mavililer, Al Ahli'nin 29 yaşındaki hücumcusu Djaniny Tavares ile anlaşmaya vardı.
29 yaşındaki futbolcunun bu akşam saat 23:20'de İstanbul'da olacağı bildirildi.
Cape Verde'li oyuncu, geçtiğimiz sezon 25 resmi maça çıktı, 8 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.
Bordo - mavililer, Al Ahli'nin 29 yaşındaki hücumcusu Djaniny Tavares ile anlaşmaya vardı.
29 yaşındaki futbolcunun bu akşam saat 23:20'de İstanbul'da olacağı bildirildi.
Cape Verde'li oyuncu, geçtiğimiz sezon 25 resmi maça çıktı, 8 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.