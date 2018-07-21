Uzun süredir transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İranlı sol kanat oyuncusuİran'ın Persepolis takımında oynayan ve İran Milli Takımı'yla Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da boy gösteren 30 yaşındaki Amiri, İran dışına ilk kez çıkacak. Menajeri Deniz Türker ile de ilk pozunu verdiTrabzonspor Kulübü, İranlı kanat oyuncusu Vahid Amiri'nin transferi için görüşmele başlandığını KAP'a bildirdi.Bordo-mavililerden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada,denildi.Amiri, geçtiğimiz sezon İran Ligi ekiplerinden Persopolis takımıyla çıktığı 37 karşılaşmada 2 gol 8 asistlik performans sergilemişti.