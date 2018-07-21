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Trabzonspor yeni transferi 2 yıllık imzaladı, pozunu verdi

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon İran Ligi ekiplerinden Persopolis'te forma giyen Vahid Amiri'yi KAP'a bildirdi.

Kaynak: Sporx.com
Trabzonspor yeni transferi 2 yıllık imzaladı, pozunu verdi
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21 Temmuz 2018 10:38
Uzun süredir transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İranlı sol kanat oyuncusu Vahid Amiri'yi 2 yıllığına renklerine bağladı.

İran'ın Persepolis takımında oynayan ve İran Milli Takımı'yla Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da boy gösteren 30 yaşındaki Amiri, İran dışına ilk kez çıkacak. Menajeri Deniz Türker ile de ilk pozunu verdi



TRABZONSPOR KAP'A BİLDİRDİ

Trabzonspor Kulübü, İranlı kanat oyuncusu Vahid Amiri'nin transferi için görüşmele başlandığını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavililerden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Vahid Amiri'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Amiri, geçtiğimiz sezon İran Ligi ekiplerinden Persopolis takımıyla çıktığı 37 karşılaşmada 2 gol 8 asistlik performans sergilemişti.

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