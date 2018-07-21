Uzun süredir transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İranlı sol kanat oyuncusu Vahid Amiri'yi 2 yıllığına renklerine bağladı.
İran'ın Persepolis takımında oynayan ve İran Milli Takımı'yla Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da boy gösteren 30 yaşındaki Amiri, İran dışına ilk kez çıkacak. Menajeri Deniz Türker ile de ilk pozunu verdi
TRABZONSPOR KAP'A BİLDİRDİ
Trabzonspor Kulübü, İranlı kanat oyuncusu Vahid Amiri'nin transferi için görüşmele başlandığını KAP'a bildirdi.
Bordo-mavililerden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Vahid Amiri'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Amiri, geçtiğimiz sezon İran Ligi ekiplerinden Persopolis takımıyla çıktığı 37 karşılaşmada 2 gol 8 asistlik performans sergilemişti.
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İran'ın Persepolis takımında oynayan ve İran Milli Takımı'yla Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da boy gösteren 30 yaşındaki Amiri, İran dışına ilk kez çıkacak. Menajeri Deniz Türker ile de ilk pozunu verdi
TRABZONSPOR KAP'A BİLDİRDİ
Trabzonspor Kulübü, İranlı kanat oyuncusu Vahid Amiri'nin transferi için görüşmele başlandığını KAP'a bildirdi.
Bordo-mavililerden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Vahid Amiri'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Amiri, geçtiğimiz sezon İran Ligi ekiplerinden Persopolis takımıyla çıktığı 37 karşılaşmada 2 gol 8 asistlik performans sergilemişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın