Trabzonspor yeni transfer açıkladı

Trabzonspor 27 yaşındaki hücum oyuncusu Taxiachis Fountas ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Trabzonspor yaptığı açıklamada verilecek ücretleri de açıkladı:
2023/24 sezonu için 1.1 milyon euro
2024/25 sezonu için 1 milyon euro
Uzatma opsiyonu hakkı Trabzonspor'da olmak üzere 2025/26 için 1.1 milyon euro ödenecek.
Ayrıca oyuncuya imza ücretinin de ödenmeyeceği açıklandı.
Trabzonspor yaptığı açıklamada verilecek ücretleri de açıkladı:
2023/24 sezonu için 1.1 milyon euro
2024/25 sezonu için 1 milyon euro
Uzatma opsiyonu hakkı Trabzonspor'da olmak üzere 2025/26 için 1.1 milyon euro ödenecek.
Ayrıca oyuncuya imza ücretinin de ödenmeyeceği açıklandı.