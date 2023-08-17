Trabzonspor yeni transfer açıkladı

Trabzonspor en son DC United forması giyen Taxiachis Fountas ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor yeni transfer açıkladı
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17 Ağustos 2023 12:34
Son güncelleme 17 Ağustos 2023 12:35
Trabzonspor 27 yaşındaki hücum oyuncusu Taxiachis Fountas ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Trabzonspor yaptığı açıklamada verilecek ücretleri de açıkladı:

2023/24 sezonu için 1.1 milyon euro

2024/25 sezonu için 1 milyon euro

Uzatma opsiyonu hakkı Trabzonspor'da olmak üzere 2025/26 için 1.1 milyon euro ödenecek.

Ayrıca oyuncuya imza ücretinin de ödenmeyeceği açıklandı.

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