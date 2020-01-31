Trabzonspor Kulübünün transferi için prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Manoel Messias, Trabzon'a geldi.
Brezilya'nın Cruzeiro takımında forma giyen Manoel Messias Silva Carvalho'yu, Trabzon Havalimanı'nda kulüp yetkilileri ve taraftarlar karşıladı.
Taraftarların sevgi gösterilerinde bulunduğu 29 yaşındaki oyuncu, daha sonra kalacağı otele geçti.
Manoel Messias'ın, cuma günü yapılacak son görüşmenin ardından kiralık olarak sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
29 yaşındaki Manoel Messias Cruzerio formasıyla, 2019 sezonunda 39 maçta forma giydi. Brezilyalı stoper bu 39 maçta takımına 1 gollük katkı sağladı.
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Brezilya'nın Cruzeiro takımında forma giyen Manoel Messias Silva Carvalho'yu, Trabzon Havalimanı'nda kulüp yetkilileri ve taraftarlar karşıladı.
Taraftarların sevgi gösterilerinde bulunduğu 29 yaşındaki oyuncu, daha sonra kalacağı otele geçti.
Manoel Messias'ın, cuma günü yapılacak son görüşmenin ardından kiralık olarak sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
29 yaşındaki Manoel Messias Cruzerio formasıyla, 2019 sezonunda 39 maçta forma giydi. Brezilyalı stoper bu 39 maçta takımına 1 gollük katkı sağladı.
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