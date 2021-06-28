Trabzonspor yeni sezonun ilk idmanını yaptı

Trabzonspor, 2021-22 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor yeni sezonun ilk idmanını yaptı
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28 Haziran 2021 22:34
Trabzonspor, Süper Lig'de 2021–2022 sezonu hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan ve izinli oyuncuların yer almadığı antrenmanda, ısınma koşusunun ardından mobilizasyon ve core çalışma gerçekleştirildi. Antrenman pas, 5'e 2 çalışması ve geniş alan oyunları ile son buldu.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının 1. etabını 1 Temmuz'a kadar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürecek.

İstanbul'da gerçekleştirilecek 2. etap ve 3. etap çalışmaları ise 4 Temmuz–28 Temmuz tarihlerinde Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

1. etap çalışmalarında Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Atakan Gündüz, Edgar Ie, Hüseyin Türkmen, Anders Trondsen, Farukcan Genç, Tunahan Ergül, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Flavio Mederios, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Yusuf Sarı, Salih Kavrazlı, Fode Koita, Djaniny Semedo, Koray Kılınç yer alacak.

2. etap çalışmalarında Bruno Peres, Vitor Hugo, Anastasios Bakasetas, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme ve Gervinho, 3. etap çalışmalarında ise Uğurcan Çakır, Kağan Moradaoğlu, Ahmetcan Kaplan, Hakan Yeşil, Marek Hamsik, Süleyman Cebeci ve Abdülkadir Ömür, kadroya dahil olacak.

Trabzonspor, salı günü yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.






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