Trabzonspor yeni sezonda daha da iddialı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyon olan, ayrıca istatistikleri parçalayan Trabzonspor yenilenen kadrosu ile bu dönem daha iddialı... İlk hedef Süper Kupa'yı alarak lige moralli başlamak.



Teknik direktör Abdullah Avcı da bu doğrultuda takımını her yönüyle yeni sezona hazırlıyor. Deneyimli hocanın kafasındaki yeni hücum bölgesinin sağ tarafında Visca, solda Trezeguet yer alacak. En uç noktada Cornelius formaya yakın. Ofansif orta sahada ise Bakasetas ile Abdülkadir Ömür arasında sıkı bir rekabetin olduğu görülüyor. Djaniny, Kouasi ve Yusuf da hem kanatlar hem de forvet hattında alternatif isimler olarak öne çıkıyor.



REKABET ÇOK ÜST SEVİYEDE



Genç oyuncular Emrehan Gedikli ve Kerem Şen ise hücum hattında kendilerine yer edinmek için mücadele veriyorlar. Bordomavili takımda henüz gerçekleşmeyen sağ stoper transferi nedeniyle savunma kurgusunda taşlar yerine oturmuş değil. Şu an için en ciddi rekabet orta sahada yaşanıyor.



Doğucan'ın transferi sonrası bu bölgede forma mücadelesi üst seviyeye çıktı. Hamsik, Berat, Siopis ve Doğukan geçen sezon bu mevkide değişmeli görev alırken; Doğucan'ın gelmesi takımın gücünü iyice artırdı. Doğal olarak Avcı'nın eli de hem Süper Lig hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Türkiye Kupası kulvarlarında güçlenmiş oldu.







