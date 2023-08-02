Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde, teknik ısınma ve koordinasyon çalışması yapıldı.
Sürat çalışmasıyla devam eden idman, aerobikle tamamlandı.
Bordo-mavililer, Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde, teknik ısınma ve koordinasyon çalışması yapıldı.
Sürat çalışmasıyla devam eden idman, aerobikle tamamlandı.
Bordo-mavililer, Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.