Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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02 Ağustos 2023 15:33
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde, teknik ısınma ve koordinasyon çalışması yapıldı.

Sürat çalışmasıyla devam eden idman, aerobikle tamamlandı.

Bordo-mavililer, Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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