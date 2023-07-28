Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon çalışmalarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam eden Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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28 Temmuz 2023 21:21
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde mobilite çalışması ve dinamik ısınma gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı.

Trabzonspor, Cumartesi günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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