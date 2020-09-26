Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.



Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



Karşılaşma öncesinde her iki takımın de birer puanı bulunuyor.



İki takımın eksikleri



Trabzonspor'da Ekuban, Trondsen ve Kamil Ahmet Çörekçi takımda yer alamayacak. İyileşen Pereira ve Marlon'un kadroda yer alması bekleniyor.



Yeni Malatyaspor'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.



Muhtemel 11'ler



Trabzonspor

Uğurcan

Serkan

Campi

Hüseyin

Abdurrahim

Abdülkadir Parmak

Flavio

Abdülkadir Ömür

Nwakaeme

Afobe

Plaza



Yeni Malatyaspor

Herrera

Chebake

Murat

Acquah

Karim Hafes

Cueva

Youssuf

Ahmed İldiz

Adem

Umut

Fofana



7. randevu



Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor Süper Lig'de 7. kez karşı karşıya gelecek. Bundan önceki 6 karşılaşmada Trabzonspor 4 galibiyet alırken Yeni Malatyaspor ise 2 galibiyet almıştı.



Mağlubiyetle başladılar



Trabzonspor ligin ilk haftasında Beşiktaş'a mağlup olmuş, ikinci haftada ise Denizlispor ile berabere kalarak ilk puanını almıştı.



Yeni Malatyaspor ise ilk haftada Karagümrük'e mağlup olmuş, ikinci haftada ise Göztepe'yle berabere kalmıştı.



