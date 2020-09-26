Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.
Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Karşılaşma öncesinde her iki takımın de birer puanı bulunuyor.
İki takımın eksikleri
Trabzonspor'da Ekuban, Trondsen ve Kamil Ahmet Çörekçi takımda yer alamayacak. İyileşen Pereira ve Marlon'un kadroda yer alması bekleniyor.
Yeni Malatyaspor'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor
Uğurcan
Serkan
Campi
Hüseyin
Abdurrahim
Abdülkadir Parmak
Flavio
Abdülkadir Ömür
Nwakaeme
Afobe
Plaza
Yeni Malatyaspor
Herrera
Chebake
Murat
Acquah
Karim Hafes
Cueva
Youssuf
Ahmed İldiz
Adem
Umut
Fofana
7. randevu
Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor Süper Lig'de 7. kez karşı karşıya gelecek. Bundan önceki 6 karşılaşmada Trabzonspor 4 galibiyet alırken Yeni Malatyaspor ise 2 galibiyet almıştı.
Mağlubiyetle başladılar
Trabzonspor ligin ilk haftasında Beşiktaş'a mağlup olmuş, ikinci haftada ise Denizlispor ile berabere kalarak ilk puanını almıştı.
Yeni Malatyaspor ise ilk haftada Karagümrük'e mağlup olmuş, ikinci haftada ise Göztepe'yle berabere kalmıştı.
Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Karşılaşma öncesinde her iki takımın de birer puanı bulunuyor.
İki takımın eksikleri
Trabzonspor'da Ekuban, Trondsen ve Kamil Ahmet Çörekçi takımda yer alamayacak. İyileşen Pereira ve Marlon'un kadroda yer alması bekleniyor.
Yeni Malatyaspor'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor
Uğurcan
Serkan
Campi
Hüseyin
Abdurrahim
Abdülkadir Parmak
Flavio
Abdülkadir Ömür
Nwakaeme
Afobe
Plaza
Yeni Malatyaspor
Herrera
Chebake
Murat
Acquah
Karim Hafes
Cueva
Youssuf
Ahmed İldiz
Adem
Umut
Fofana
7. randevu
Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor Süper Lig'de 7. kez karşı karşıya gelecek. Bundan önceki 6 karşılaşmada Trabzonspor 4 galibiyet alırken Yeni Malatyaspor ise 2 galibiyet almıştı.
Mağlubiyetle başladılar
Trabzonspor ligin ilk haftasında Beşiktaş'a mağlup olmuş, ikinci haftada ise Denizlispor ile berabere kalarak ilk puanını almıştı.
Yeni Malatyaspor ise ilk haftada Karagümrük'e mağlup olmuş, ikinci haftada ise Göztepe'yle berabere kalmıştı.