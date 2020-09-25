Trabzonspor, Yeni Malatya maçına hazır

Trabzonspor'da Süper Lig'in 3. hafta maçının hazırlıkları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Trabzonspor, Yeni Malatya maçına hazır
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25 Eylül 2020 19:46
Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında 26 Eylül günü sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayan takım kampa girdi.



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