Trabzonspor, Yeni Malatya maçına hazır

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında 26 Eylül günü sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayan takım kampa girdi.
Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayan takım kampa girdi.