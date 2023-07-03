Trabzonspor yeni kanatlarla rakiplerine korku salacak!

Fırtına'da Mislav Orsic'in transferiyle birlikte kanatlar daha da güçlendi. Sağ kanatta Visca, sol kanatta ise Orsic ile Trezeguet, yeni sezonda rakiplerin korkulu rüyaları olacak. Bu bitirim üçlü, skora da maksimum katkı vermeye çalışacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor yeni kanatlarla rakiplerine korku salacak!
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03 Temmuz 2023 10:38
Son güncelleme 03 Temmuz 2023 10:39
Yeni sezon hazırlıklarına start veren Trabzonspor, transfere hızlı bir giriş yaptı. Şu ana kadar gerçekleştirdiği transferlerle birlikte daha da güçlenen Karadeniz ekibi, özellikle kanat oyuncularıyla birlikte yeni sezonda rakiplerine korku salacak. Bu rekabet, takıma pozitif etki edecek.

ORSIC'TEN YENİ SAYFA

Geride bıraktığımız sezonda yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle istediği oranda takıma katkı veremeyen Boşnak futbolcu Edin Visca, bu sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Yeni transferlerden Mislav Orsic de kötü geçen Southampton macerasının ardından yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. İki futbolcunun antrenmanlardaki yüksek enerjileri teknik heyeti memnun ediyor.

REKABET ARTACAK

Teknik direktör Nenad Bjelica'nin elini daha da kuvvetlendirecek isimlerden biri de Mısırlı futbolcu Trezeguet olacak. Milli Takım kampına gittiği için kampa gecikmeli katılacak olan Bordo- Mavili futbolcu da sol kanattaki rekabete dahil olacak.

Söz konusu üçlü şimdiden Süper Lig'in en iyi kanat oyuncuları olarak gösterilmeye başladı. Kanat mevkilerinin yanı sıra forvet mevkisinde de forma giyecek üçlü Trabzonspor'un yeni sezonda en skorer isimleri olmaya aday durumda. 

 
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