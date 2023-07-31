Trabzonspor, yeni forvetine kavuşuyor

, ilk günden beri forvet listesinin ilk sırasında yer alanartık son virajda. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın Dinamo Zagreb'ten eski öğrencisi olan yıldız forvet, haftalar önce Bordo-Mavililer'in teklifine olumlu yanıt vermişti. Bjelica faktörü nedeniyle oyuncu cephesinde herhangi bir sorun bulunmuyor. Uzun süredir transfer sürecini yavaşlatan Dinamo Zagreb'in ise artık çok fazla zamanı kalmadı. Çünkü Hırvat ekibi, 25 Temmuz ve 2 Ağustos tarihlerinde Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Astana ile oynayacağı maçların sonrasını işaret etmişti.Evindeki karşılaşmayı 4-0 kazanan Dinamo Zagreb, turun kapısını tam anlamıyla araladı ve çarşamba günü rövanşa çıkacak. Bordo-Mavililer, hafta içinde Zagreb temsilcisiyle tekrar temasa geçip, artık bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Kulübüyle 1 yıl kontratı kalan ve ayrılık kararı kesin olan Petkovic için Dinamo Zagreb Kulübü daha öncekapıyı açsa da bu rakamda indirime gitmeleri yüksek ihtimal.Fırtına en fazlaseviyesinde bir rakama transferi sonuçlandırmak istiyor. Son açıklamasında,demişti.Akıllardaki soru ise Dinamo Zagreb'in Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalması neredeyse kesin olduğu için Trabzonspor'dan biraz daha süre isteyip istemeyeceği. Öyle ki Devler Ligi'nde 3. tur karşılaşmaları 8-9 Ağustos ve 15-16 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Eğer Dinamo Zagreb burada da tur atlarsa, gruplar öncesi Play-Off'a kalacak. Trabzonspor Yönetimi, Süper Lig başlamadan Petkovic'i artık renklerine bağlamayı hedefliyor. Dolayısıyla kulüpler arasındaki bu haftaki görüşme oldukça kritik.