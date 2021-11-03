Trabzonspor yedek kulübesinde büyük değişim!

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak lider Trabzonspor'da, bu mücadele öncesi önemli eksikler bulunurken, kulübede de önemli hamle şansları bulunuyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor yedek kulübesinde büyük değişim!
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03 Kasım 2021 12:14
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Bruno Peres ve Gervinho ile birlikte cezalı Edgar le Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

KULÜBE GÜÇLENECEK

Öte yandan bordo-mavililerin yedek kulübesi de güçlenecek.

Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Koita ve Abdulkadir Parmak'ın yanı sıra Cornelius, Siopis, Denswill, Serkan Asan, Yunus Mallı ve Yusuf Sarı gibi isimler de hamle oyuncuları olarak kenarda bekleyecek.


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