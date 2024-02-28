Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor ile Çağdaş Atan'ın yönetimindeki RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor, Edin Visca'nın 57. dakikada kaydettiği gol ile 1-0 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor kupada adını yarı finale yazdırırken, Başakşehir kupaya çeyrek finalde veda etmiş oldu.
Trabzonspor yarı finalde, Galatasaray - Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
ONUACHU İLK 11'E DÖNDÜ
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor'da, forvette Enis Destan'ın yerine Paul Onuachu ilk 11'de görev aldı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Afrika Uluslar Kupası'na gittiği için 11 Ocak'taki Yılport Samsunspor maçında en son ilk 11'de sahaya çıkan Paul Onuachu'yu, uzun bir aradan sonra 11'de görevlendirdi.
Ligde 6, kupada da 2 maç olmak üzere 8 resmi karşılaşmada forma giyemeyen Onuachu, Siltaş Yapı Pendikspor maçında 2, Yukatel Adana Demirspor maçında 27 dakika görev aldıktan sonra RAMS Başakşehir maçıyla ilk 11'e döndü.
Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen bir diğer oyuncu Nicolas Pepe ise yedek kulübesinde yer aldı.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Fernandez ve Orsic'in yanı sıra Benkovic ile Bakic maç kadrosunda yer almadı.
"HAYDE TRABZON SPORA" PANKARTI
Trabzonsporlu futbolcular sahaya, "Hayde Trabzon spora" yazılı pankart ile çıktı.
Sporun ve spor kültürünün, sporda fair play ruhunun toplumda yaygınlaştırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Hareketli yaşam ve Sportif faaliyetler" projesi kapsamında Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Hayde Trabzon Spora" projesi pankartı ile sahaya çıkan Trabzonsporlu oyuncular, herkesi spor yapmaya davet etti.
Trabzonspor taraftarları son haftalardaki iç saha maçlarına oranla RAMS Başakşehir ile oynanan maça yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin önemli bir bölümü dolarken ilk öğretim okulu öğrencileri ise maçı misafir takım tribününden davetli olarak izledi.
GALİBİYET SERİSİ SÜRÜYOR
Trabzonspor, oynadığı son 5 resmi maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ve Başakşehir'i mağlup eden bordo-mavili ekip, Süper Lig'de de Hatayspor, Pendikspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti. Trabzonspor bu süreçte 8 gol atarken kalesinde 1 gol gördü.
TRABZONSPOR'DAN DEVRE ARASINDA TEPKİ
Karşılaşmanın 35. dakikasında sol kanattan Umut Güneş'in ortasında Paul Onuachu, ceza sahasında yerde kaldı. Trabzonsporlu oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam oyunu sürdürdü.
Trabzonspor, bu pozisyon için devre arasında bir paylaşımda bulundu. Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, "Onuachu'nun göğsüne atılan tekme sonrası oyun köşe vuruşuyla devam etti..." denildi.
ONUACHU SAKATLIK YAŞADI
Maçın 67. dakikasında kafasına aldığı darbe sonucu yerde kalan Paul Onuachu, sağlık ekiplerince sahada tedavi gördü ancak oyuna devam edemedi. Kenara gelen Onuachu'nun yerine 68. dakikada oyuna Enis Destan dahil oldu.
UMUT GÜNEŞ DE SAKATLANDI
Maçın 78. dakikasında tıpkı Onuachu gibi kafasına top ile darbe alan Umut Güneş, sağlık ekipleri tarafından buz tedavisi gördü. Sağlık ekibinin değişiklik istemesi üzerine Umut Güneş yerini 81. dakikada Kerem Şen'e bıraktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada ceza alanına girerek 2 rakibinden art arda sıyrılan Trezeguet'in şutunda kaleci Deniz Dilmen topa sahip oldu.
6. dakikada sol taraftan Denswil'in pasında ceza alanı içinde Bardhi'nin gelişine şutunda, kaleci Deniz Dilmen topu güçlükle kornere çeldi.
30. dakikada Bardhi'nin sağdan pasında, ceza alanı içinde Trezeguet'in sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
37. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, Onuachu'nun dokunduğu topa Trezeguet altı pas içinde vuramayınca bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
57. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı çizgisinde önünde bulan Visca, rakibinden sıyrılarak yerden bir vuruşla kaleci Deniz Dilmen'in sağından filelere gönderdi: 1-0
59. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun şutunda, top üsten auta çıktı.
71. dakika Visca'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Deniz Dilmen, iki hamlede topu kontrol etti.
74. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına girerek rakibinden sıyrılan Deniz Türüç'ün şutunda top yan ağlarda kaldı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş (Dk. 81 Kerem Şen), Visca (Dk. 81 Fountas), Bardhi, Trezeguet (Dk. 77 Pepe), Onuachu (Dk. 68 Enis Destan)
RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Emirhan İlkhan, Yağız Dilek, Opoku, Lima, De Souza (Dk. 82 Dubois), Serdar Gürler (Dk. 62 Deniz Türüç), Abeid (Dk. 62 Berkay Özcan), Kemen, Figueiredo (Dk. 62 Davidson), Keny (Dk. 71 Piatek)
Gol: Dk. 57 Visca (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Bardhi (Trabzonspor) Dk. 44 De Souza, Davidson (RAMS Başakşehir)
Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor, Edin Visca'nın 57. dakikada kaydettiği gol ile 1-0 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor kupada adını yarı finale yazdırırken, Başakşehir kupaya çeyrek finalde veda etmiş oldu.
Trabzonspor yarı finalde, Galatasaray - Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
ONUACHU İLK 11'E DÖNDÜ
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor'da, forvette Enis Destan'ın yerine Paul Onuachu ilk 11'de görev aldı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Afrika Uluslar Kupası'na gittiği için 11 Ocak'taki Yılport Samsunspor maçında en son ilk 11'de sahaya çıkan Paul Onuachu'yu, uzun bir aradan sonra 11'de görevlendirdi.
Ligde 6, kupada da 2 maç olmak üzere 8 resmi karşılaşmada forma giyemeyen Onuachu, Siltaş Yapı Pendikspor maçında 2, Yukatel Adana Demirspor maçında 27 dakika görev aldıktan sonra RAMS Başakşehir maçıyla ilk 11'e döndü.
Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen bir diğer oyuncu Nicolas Pepe ise yedek kulübesinde yer aldı.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Fernandez ve Orsic'in yanı sıra Benkovic ile Bakic maç kadrosunda yer almadı.
"HAYDE TRABZON SPORA" PANKARTI
Trabzonsporlu futbolcular sahaya, "Hayde Trabzon spora" yazılı pankart ile çıktı.
Sporun ve spor kültürünün, sporda fair play ruhunun toplumda yaygınlaştırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Hareketli yaşam ve Sportif faaliyetler" projesi kapsamında Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Hayde Trabzon Spora" projesi pankartı ile sahaya çıkan Trabzonsporlu oyuncular, herkesi spor yapmaya davet etti.
Trabzonspor taraftarları son haftalardaki iç saha maçlarına oranla RAMS Başakşehir ile oynanan maça yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin önemli bir bölümü dolarken ilk öğretim okulu öğrencileri ise maçı misafir takım tribününden davetli olarak izledi.
GALİBİYET SERİSİ SÜRÜYOR
Trabzonspor, oynadığı son 5 resmi maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ve Başakşehir'i mağlup eden bordo-mavili ekip, Süper Lig'de de Hatayspor, Pendikspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti. Trabzonspor bu süreçte 8 gol atarken kalesinde 1 gol gördü.
TRABZONSPOR'DAN DEVRE ARASINDA TEPKİ
Karşılaşmanın 35. dakikasında sol kanattan Umut Güneş'in ortasında Paul Onuachu, ceza sahasında yerde kaldı. Trabzonsporlu oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam oyunu sürdürdü.
Trabzonspor, bu pozisyon için devre arasında bir paylaşımda bulundu. Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, "Onuachu'nun göğsüne atılan tekme sonrası oyun köşe vuruşuyla devam etti..." denildi.
ONUACHU SAKATLIK YAŞADI
Maçın 67. dakikasında kafasına aldığı darbe sonucu yerde kalan Paul Onuachu, sağlık ekiplerince sahada tedavi gördü ancak oyuna devam edemedi. Kenara gelen Onuachu'nun yerine 68. dakikada oyuna Enis Destan dahil oldu.
UMUT GÜNEŞ DE SAKATLANDI
Maçın 78. dakikasında tıpkı Onuachu gibi kafasına top ile darbe alan Umut Güneş, sağlık ekipleri tarafından buz tedavisi gördü. Sağlık ekibinin değişiklik istemesi üzerine Umut Güneş yerini 81. dakikada Kerem Şen'e bıraktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada ceza alanına girerek 2 rakibinden art arda sıyrılan Trezeguet'in şutunda kaleci Deniz Dilmen topa sahip oldu.
6. dakikada sol taraftan Denswil'in pasında ceza alanı içinde Bardhi'nin gelişine şutunda, kaleci Deniz Dilmen topu güçlükle kornere çeldi.
30. dakikada Bardhi'nin sağdan pasında, ceza alanı içinde Trezeguet'in sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
37. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, Onuachu'nun dokunduğu topa Trezeguet altı pas içinde vuramayınca bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
57. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı çizgisinde önünde bulan Visca, rakibinden sıyrılarak yerden bir vuruşla kaleci Deniz Dilmen'in sağından filelere gönderdi: 1-0
59. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun şutunda, top üsten auta çıktı.
71. dakika Visca'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Deniz Dilmen, iki hamlede topu kontrol etti.
74. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına girerek rakibinden sıyrılan Deniz Türüç'ün şutunda top yan ağlarda kaldı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş (Dk. 81 Kerem Şen), Visca (Dk. 81 Fountas), Bardhi, Trezeguet (Dk. 77 Pepe), Onuachu (Dk. 68 Enis Destan)
RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Emirhan İlkhan, Yağız Dilek, Opoku, Lima, De Souza (Dk. 82 Dubois), Serdar Gürler (Dk. 62 Deniz Türüç), Abeid (Dk. 62 Berkay Özcan), Kemen, Figueiredo (Dk. 62 Davidson), Keny (Dk. 71 Piatek)
Gol: Dk. 57 Visca (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Bardhi (Trabzonspor) Dk. 44 De Souza, Davidson (RAMS Başakşehir)
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