Trabzonspor, Wilshere ile imzaladı ancak son anda iptal!

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu ancak ailesinin İstanbul'a gelmek istememesinden dolayı West Ham United'a imza atan Jack Wilshere için Trabzonspor gerçekleri ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin bu sezon yaşadığı "son dakika iptal" sendromunun bir benzerini de geçtiğimiz sezon transfer döneminde Trabzonspor yaşadı.Transfer döneminin bitimine 4 gün kala özel bir uçakla menajer Özkan Doğan'ı da yanına alarak İngiltere'ye giden dönemin Trabzonspor başkanı Muharrem Usta, Arsenal ile anlaşmanın ardından Wilshere ile anlaştı.İngiltere'deki bir otelde Wilshere ile buluşan ve İngiliz futbolcuyu Trabzonspor'a gelmesi konusunda ikna eden Usta ve Doğan ikilisi yıllık 3.8 milyon euro ücter üzerinden protokole de imza attı.Wilshere'i özel uçakla İstanbul'a getirmek üzere hazırlıklarını yapan Doğan ve Usta ikilisi, Arsenal menajeri Arsene Wenger'in Wilshere konusundaki kararını son anda değiştirip, İngiliz futbolcunun Arsenal'de devam etmesini istemesinin ardından süreci askıya aldı.