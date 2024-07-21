Trabzonspor, Wesley Hoedt'i bitiriyor

Trabzonspor'da Wesley Hoedt'ın birkaç gün içinde Türkiye'ye gelip resmi imza atması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor, Wesley Hoedt'i bitiriyor
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21 Temmuz 2024 12:09
Trabzonspor sol stoper takviyesi için geri sayıma geçti.

Karadeniz devi, Championship ekibi Watford forması giyen Hollandalı Wesley Hoedt'i renklerine bağlıyor. Yönetim, 30 yaşındaki savunmacı için birkaç gün önce resmi teklif sunmuştu.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Watford taraftarı 1.93 boyundaki futbolcunun takımdan ayrılmasını istemiyordu. Championship analizlerinde en iyi 11'ler arasında yer alan Hoedt ise Karadeniz devinin teklifini kabul etti.

Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Hoedt'in piyasa değeri 2.2 milyon euro. Tecrübeli futbolcunun birkaç gün içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Watford, tecrübeli futbolcuyu hazırlık maçı kadrosuna almadı. Bu durum transferin bittiğinin işareti olarak algılandı.



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