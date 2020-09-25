Sörloth'u 10+1 milyon Euro bedelle Leipzig'e satan Trabzonspor, transferde gaza bastı. Geçtiğimiz hafta forvet Benik Afobe ve orta saha oyuncusu Lewis Baker'ı İngiltere'den getiren Bordo-Mavililer, hız kesmiyor.



Karadeniz ekibi, Ada'dan bir yıldızı daha Trabzon'a indirdi: Fousseni Diabate... Leicester City'd en kadroya katılan Diabate, perşembe günü önce İstanbul'a geldi, ardından gece saatlerinde Trabzon'a ayak bastı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, her iki kenarda görev yapabiliyor.



Süper Lig tecrübesi de olan Diabate, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Sivasspor forması giymiş, çıktığı 17 maçta 2 gol, 3 asistlik performans göstermişti. Leicester City'nin geçen sezon da Fransız kulübü Amiens'e kiraladığı Diabate, Trabzonspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.



Brezilya'dan belge bekleniyor



Şimdi gözler Vitor Hugo'ya çevrildi. Tr abzonspor, hem Palmeiras kulübü hem de oyuncuyu ikna ederken, resmi prosedürlerin tamamlanması ve belgelerin imzalanması bekleniyor.



İşlemler sona erdikten sonra Vitor Hugo'nun 2 gün içinde Tü rkiye'de olması planlanıyor. Fırtına, 29 yaşındaki solak stoper için Brezilya ekibine uzun vadeli bir ödeme planıyla taksitler halinde 4 milyon Euro verecek.



Oyuncu da 1.3 milyon Euro maaş alacak.



