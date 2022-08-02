Trabzonspor ve Sivasspor, PFDK'ye sevk edildi

Süper Kupa'da karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Sivasspor, PFDK'ye sevk edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor ve Sivasspor, PFDK'ye sevk edildi
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02 Ağustos 2022 22:14
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Turkcell Süper Kupa maçında Trabzonspor'un merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Aynı müsabakada Demir Grup Sivasspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

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