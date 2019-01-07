Trabzonspor ve Onur Kıvrak'ın yolları resmen ayrıldı!

SPORX, ANLAŞMANIN ŞARTLARINI DUYURMUŞTU

Taraflar arasında sağlanan anlaşmaya göre Onur Recep Kıvrak'a 3 milyon Euro'luk geçmişe dönük alacağı ilki 500 bin Euro olmak üzere yıl sonuna kadar taksitler halinde ödenecek. Onur'un devam eden sözleşmesinde geleceğe yönelik alacaklarından ise feragat ettiği belirtildi.

Onur Recep Kıvrak, "Sosyal medyada gördükleriniz, konuşulanlar kesinlikle doğru değil. Konuşamıyorsun, konuştuğun zaman ceza yersin. Ben buraya hayatımı verdim. Ben buradan gideceğim zaman sadece taraftar hakkını helal etsin, başka kimse de umrumda değil. Siz bana verdiniz, ben de size bir şeyler vermeye çalıştım. Allah razı olsun. Ama bu lekeleme yakışmıyor. 11 yıl oynayan bir oyuncuya bu yakışmıyor. Güzel güzel ayrıl değil mi" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Onur Kıvrak'ın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi."Şirketimiz ile Onur Recep Kıvrak arasındaki 01.06.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, tahakkuk etmiş alacakların yapılandırılması suretiyle karşılıklı olarak feshedilmiştir.Kamuoyuna duyurulur."